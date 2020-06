Calciomercato Milan – Theo Hernández vuole restare rossonero | News

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le poche sorprese belle del Milan nella stagione 2019-2020 c’è sicuramente Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro francese che, un anno fa, il Diavolo prelevò dal Real Madrid a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

Il giocatore ha conquistato tutti, segnando 6 gol e fornendo 3 assist in 25 gare tra Serie A e Coppa Italia, al punto tale che quei 20 milioni spesi, oggi, sembrano anche pochi dinanzi il rendimento di un calciatore che, a conti fatti, oggi ha raggiunto una valutazione di mercato compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Assistito da Manuel García Quilón, Theo Hernández è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024 e, in questi giorni, ha ricevuto segnali dal PSG, disponibile a fare carte false per portare il laterale mancino transalpino sotto la Torre Eiffel.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, però, Theo Hernández si trova bene al Milan, vuole rimanere in rossonero e non ha intenzione di cambiare aria dopo appena una stagione. Le vie del mercato, si sa, sono infinite, ma il numero 19, giudicato comunque incedibile dal Diavolo, resterà ancora a Milano. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>