Calciomercato Milan, Kouassi ha deciso il suo futuro: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – TanguyKouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origine ivoriane, è nel mirino del Milan. Proprio nelle ultimissime ore sono emerse novità importanti sul suo futuro. Kouassi ha deciso di lasciare il PSG dalla prossima stagione. Una scelta che il calciatore avrebbe già comunicato al club.

Lo riferisce il collega francese Romain Collet-Gaudin, giornalista di Eurosport Francia e RMC Sport: “Tanguy Kouassi ha annunciato a PSG la sua intenzione di lasciare il club”.

Kouassi piace molto a Ralf Rangnick, che già lo scorso gennaio voleva portarlo in Bundesliga. Kouassi in questa stagione ha giocato (già conclusa in Francia) 11 partite con la Prima Squadra del PSG di Thomas Tuchel tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, segnando anche una doppietta il 15 febbraio scorso nel 4-4 sul campo dell’Amiens.

Fino a qualche settimana fa si parlava di un contratto pluriennale già pronto da parte del Milan per convincerlo al trasferimento. Ora arriva questa importante notizia. Ovviamente non ci sono solo i rossoneri, su Kouassi molto attivo anche il RB Lipsia. Vedremo se sarà o meno il prossimo colpo di mercato del club rossonero, che intanto è attivissimo proprio in Francia e sempre per la difesa: i dettagli dell’operazione >>>