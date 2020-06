Calciomercato Milan – Cifre e dettagli dell’operazione Kalulu

CALCIOMERCATO MILAN – Aggiornamenti da Nicolò Schira circa l’operazione Pierre Kalulu, prossimo all’arrivo nel Milan. Lunedì sono previste le visite mediche per l’ex Lione. Il Milan pagherà 480 mila euro al Lione per il cartellino del terzino. Firmerà un contratto fino al 2025 e percepirà mezzo milione di euro come stipendio netto, più eventuali bonus.

Kalulu è un classe 2000, lo scorso 5 giugno ha compiuto 20 anni. Si tratta di un terzino destro, già nel giro delle giovanili della Francia. Alto 184 cm, piede preferito: destro. Il suo contratto con il Lione è in scadenza al termine di questa stagione.

Nel frattempo in casa Milan, l'idea di una cessione di Gianluigi Donnarumma, non è del tutto tramontata. Ecco perché c'è un nome nuovo per la porta rossonera.

