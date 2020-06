Calciomercato Milan – Donnarumma, in caso di addio si pensa a Perin

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante le voci degli ultimi giorni che vogliono il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il suo futuro al Milan rimane in bilico. Il portiere rossonero chiede garanzie soprattutto dal punto di vista tecnico, dal momento che vorrebbe vincere qualcosa in tempi brevi. Le negoziazioni con Mino Raiola saranno tutt’altro che facili, quindi è inevitabile iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali sostituti. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, in caso di addio di ‘Gigio’, il Diavolo avrebbe scelto Mattia Perin, portiere della Juventus attualmente in prestito al Genoa.

