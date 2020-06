Maldini assente mercoledì a Milanello, ma nessun problema con Gazidis

MILAN NEWS – Ivan Gazidis si è presentato a Milanello nella giornata di mercoledì per parlare con giocatori e staff tecnico. La mission era quella di caricare la squadra per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che andrà in scena questa sera. Si è parlato anche della riduzione degli stipendi prima che il confronto con Zlatan Ibrahimovic si accendesse. Al centro sportivo non è passata inosservata l’assenza di Paolo Maldini. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ il tutto non è da collegare ai dissidi con il collega sudafricano, perché il direttore tecnico rossonero si trovava in ospedale per la rimozione di un calcolo renale.

Ci sono problemi invece per Stefano Pioli: oltre agli squalificati arriva un altro infortunio, continua a leggere >>>