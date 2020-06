Coppa Italia, sarà un Milan ‘incerottato’: assente anche Musacchio

MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola, mette in evidenza lo stato di salute del Milan, che stasera affronterà la Juventus in Coppa Italia. Oltre agli squalificati Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, non ci saranno nemmeno gli infortunati Leao Duarte e Mateo Musacchio. Un’infiammazione alla caviglia ha costretto al forfait anche il centrale argentino, consegnando ulteriori problemi a Stefano Pioli, che si trova con gli uomini contati in difesa. Oltre alla difesa titolare composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria, il tecnico rossonero avrà a disposizione i soli Matteo Gabbia e Diego Laxalt, oltre al jolly Alexis Saelemaekers.

