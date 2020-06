Calciomercato Milan – Il Torino fa sul serio per Krunic: primi contatti

MERCATO MILAN – Come riportato da Nicolò Schira, il Torino avrebbe serie intenzioni di portare in granata il centrocampista Rade Krunic del Milan. “Il Torino fa sul serio per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco può lasciare il Milan al termine della stagione e il club granata ha già allacciato i contatti con Sergio Berti”, ha scritto il giornalista su Twitter.

Il Milan ha versato nelle casse dell’Empoli 8 milioni la passata stagione per strapparlo alla concorrenza. Nonostante la stagione non troppo esaltanti, il bosniaco non si è svalutato e dunque partirà solo qualora arrivasse l’offerta congrua al suo valore. Intanto, ci sono novità importanti sul futuro di Luka Jovic>>>