Mijatovic boccia Jovic: “Controproducente che resti al Real Madrid”

CALCIOMERCATO MILAN – Predrag Mijatovic, ex calciatore (fu il match-winner della Champions League 1998) ed ex dirigente del Real Madrid, ai microfoni de ‘El Larguero‘, ha bocciato Luka Jovic, classe 1997, bomber suo connazionale delle ‘Merengues‘ che, come noto, piace molto al Milan per la prossima stagione.

“Mi sarebbe piaciuto parlare di lui per i gol segnati. È giovane ed è venuto qui con buone referenze dopo la stagione all’Eintracht Francoforte. Non ha capito come funziona qui e non abbiamo visto molto di lui – ha detto Mijatovic su Jovic -. Solo alcuni dettagli che non servono per dire che è un giocatore del Real Madrid”.

“Mi sembra che non sia focalizzato al 100% con l’idea di trionfare al Real Madrid. Certo, è necessario trovare una soluzione. Forse è controproducente che resti qui in questo modo“. Porte spalancate, dunque, per l’addio di Jovic ai ‘Blancos‘? CLICCA QUI PER ULTERIORI DETTAGLI >>>