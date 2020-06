Calciomercato Milan – Jovic si avvicina: il serbo rompe con il Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Luka Jovic si avvicina sempre d più al Milan. L’attaccante, infatti, sembra ormai essere ai ferri corti con il Real Madrid, nonostante l’investimento da oltre 60 milioni di euro che i blancos hanno fatto la scorsa estate.

Bisogna dire, però, che Jovic ci ha messo del suo in questi mesi. Prima la multa per aver violato due volte la quarantena, il misterioso infortunio rimediato nelle settimane scorse, e infine l’ultimo post inopportuno sui social, in cui ci sono delle fotto nelle quali si vede Jovic in piedi (sconsigliato dal medico, visto il tutore) e insieme ad altre persone (sconsigliato dai protocolli della Liga).

Il Real Madrid sarebbe stufo dell’atteggiamento di Jovic, che sta facendo parlando di se più fuori che dentro il campo, in cui ha raccolto 15 presenze (quasi tutte da subentrato) e solo due gol in Liga. Il Milan dunque ci sta provando, visto che Rangnick lo preferisce sia a Milik del Napoli e sia a Boadu dell’AZ Alkmaar.

Un alleato per i rossoneri potrebbe essere Fali Ramadani, agente di Jovic che ha ottimi rapporti con il Milan, considerando che uno dei suoi assistiti è Ante Rebic, attaccante esploso nella seconda parte di stagione in rossonero. Ramadani inoltre ha ottimi rapporti con Rangnick, visto che il procuratore ha diversi giocatori che militano in Bundesliga. INTANTO GAZIDIS PARLA DI RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>