Allenatore Milan – Rangnick nuovo tecnico? La risposta di Gazidis

MILAN NEWS – Ieri, come noto, c’è stato un incontro a Milanello tra Ivan Gazidis e il resto squadra, che ha fatto emergere quanto siano destabilizzante per l’ambiente tutte le voci relative a possibili cambiamenti in società e quelle relative al cambio di guida tecnica.

Pioli è restato a guardare, ben consapevole che l’ombra di Ralf Rangnick è sempre più presente. Ancora una volta Gazidis ha ribadito di non tenere conto delle indiscrezioni perchè non è stata presa ancora alcuna decisione sul futuro di nessuno. E’ effettivamente così? Non è stato ancora deciso se Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan? A Milanello intanto c’era Massara ma non Paolo Maldini. Questa assenza non è passata inosservata, anche se il club ha fatto filtrare che il direttore tecnica aveva già preso degli impegni. INTANTO IBRAHIMOVIC E’ SEMPRE PIU’ LONTANO DAL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>