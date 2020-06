Calciomercato Milan – Ibrahimovic sempre più lontano: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato l’incontro tanto atteso a Milanello tra Ivan Gazidis e il resto della squadra. Il dirigente voleva ratificare agli uomini di Pioli taglio del 50% sullo stipendio di aprile, diluito nei mesi: il 30% di quella mensilità, più il taglio di alcuni giorni lavorativi per i mesi successivi, ma lo scontro con Ibrahimovic è stato accesso.

Ibrahimovic, infatti, avrebbe detto a Gazidis: ““Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”. Lo svedese è seccato dal licenziamento di Zvonimir Boban, che è stato fondamentale per il suo ritorno in rossonero. A questo punto la sua permanenza in rossonero nella prossima stagione è sempre più complicata, anche se il suo amore per il Milan rimane intatto. INTANTO UN OBIETTIVO DEL MERCATO ROSSONERO REALIZZA UNA TRIPLETTA, CONTINUA A LEGGERE >>>