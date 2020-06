Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/06/2020)

MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 12 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. Tutti i principali quotidiani sportivi, inevitabilmente, aprono in prima pagina con Juventus-Milan, match valido per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una partita importante per le due squadre, ma soprattutto per l’Italia intera, che ritorna ad abbracciare il calcio dopo più di tre mesi.

