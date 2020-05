CALCIOMERCATO – Ibrahimovic, forse non è ancora finita / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, sembravano aver messo una pietra tombale sulla storia tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Il tecnico serbo aveva detto di aver parlato con Ibra, il quale gli aveva confessato che avrebbe lasciato Milano direzione Bologna o Svezia.

Forse, però, Ibra non ha detto la verità. Dopo queste dichiarazioni, infatti, Ibrahimovic ha voluto subito mandare un segnale al Milan tramite i propri profili social e tramite qualche confessione ai compagni: vuole restare, ma la palla passa alla società, che per il momento non si è ancora mossa.

Elliott vorrebbe tenerlo, ma l’ultima parola spetta a Ralf Rangnick. Poi Ivan Gazidis dovrà muoversi per convincerlo definitivamente. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

