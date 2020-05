Calciomercato Milan – Non è finita con Ibrahimovic. Ora tocca a Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato oggi da ‘Sport Mediaset‘, non essendo ancora arrivate, al momento, né risposte, né, tanto meno, chiarimenti sul suo futuro, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 in scadenza di contratto con il Milan.

E lo ha fatto a modo suo, sui social, con l’ultimo post pubblicato su ‘Instagram‘. “Metà Dio e metà Diavolo‘, recitava la didascalia della foto di Ibrahimovic che, evidentemente, ha fatto capire come l’uno non possa escludere l’altro. Ibrahimovic, quindi, è uscito allo scoperto, sui social, ma anche con qualche confidenza ai compagni a Milanello.

Lui vuole restare al Milan ma adesso tocca al club fornire le risposte adeguate. Il fondo Elliott Management Corporation, pur essendo favorevole all’idea di continuare un’altra stagione con Ibrahimovic, anche per ragioni legate al marketing, in questa fase non intende prendere decisioni che non siano condivise con Ralf Rangnick.

Il tedesco, infatti, che assumerà il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico, vuole scegliere in prima persona i componenti della rosa e bisognerà capire cosa vorrà fare con un campione come Ibrahimovic. La storia tra Ibrahimovic ed il Milan, dunque, non è necessariamente finita. Servirà, però, un’accelerata da parte di Ivan Gazidis.

Spetterà, infatti, all’amministratore delegato sudafricano, entro i prossimi 10 giorni, delineare il futuro rossonero valutando le richieste di Rangnick, la posizione di Paolo Maldini e, logicamente, relazionarsi con Ibra. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI GIGIO DONNARUMMA >>>