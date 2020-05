Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Donnarumma: la situazione”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, della situazione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021.

“Ad oggi la situazione Donnarumma è in stand-by, finché non ci sarà la possibilità di fare un incontro fra il Milan, Mino Raiola e il giocatore per capire se ci sono i margini per rinnovare il contratto o meno è difficile oggi capire quale sarà il futuro. È chiaro che il Milan ha tutto l’interesse di provare almeno a rinnovare il contratto a Gigio, e ricordiamoci che Gigio nel momento in cui tutti dicevano che sarebbe andato via, che non avrebbe rinnovato il contratto, stiamo parlando dei tempi di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, poi fu soprattutto lui a spingere per rinnovare perché è molto legato al Milan”.

“Quindi quando parliamo di Donnarumma è sempre meglio non dare certezze, ma certo è che siamo ad un anno dalla scadenza – ha concluso Di Marzio -. Se non rinnova nel giro di 3-4 mesi diventa inevitabile che la società possa valutare una cessione, anche per fare plusvalenza perché ricordiamo che con la cessione di Donnarumma il Milan farebbe tutta plusvalenza”. VIA GIGIO DONNARUMMA? IL DIAVOLO AVREBBE GIÀ PRONTO IL SUO SOSTITUTO >>>