Calciomercato Milan – Rajkovic è l’erede di Donnarumma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Al momento le priorità sono alte, visto le questioni legate a Rangnick, Maldini, Pioli e Ibrahimovic, ma prima o poi la questione portiere diventerà centrale.

Se non dovesse esserci il rinnovo, infatti, Donnarumma verrà ceduto, considerando il contratto in scadenza nel 2021. Decisivo sarà probabilmente l’incontro tra Gazidis e Mino Raiola, che potrebbe esserci a giugno: il Milan vorrebbe prolungare il contratto abbassando l’attuale ingaggio di Gigio da 6 milioni, mentre il procuratore non vorrebbe scendere neanche di un euro. L’estremo difensore ama la maglia rossonera, ma vuole comunque un progetto chiaro e definito per i prossimi anni. Insomma, la situazione non è semplice, e dunque Rangnick e Gazidis starebbero pensando a Predrag Rajkovic del Reims.

Punto fermo della squadra francese, Rajkovic dopo quattro stagioni al Maccabi Tel Aviv è approdato appunto al Reims, dove in questa stagione ha giocato 27 partite subendo solo 18 reti e mantenendo la porta inviolata in ben 12 occasioni. Grazie anche alle sue parate la squadra allenata da David Guion ha raggiunto il quinto posto nella Ligue 1. Alcuni numeri interessanti in stagione: 79% di parate (3° nei cinque campionati più importanti d’Europa dopo Alisson e Szczesny) e ben tre rigori neutralizzati su 4.

Rajkovic era già finito a gennaio nel mirino del Lipsia e ora Rangnick l'ha segnato in cima nell'elenco dei possibili sostituti di Donnarumma. Costo? Siamo intorno ai 15 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto al cartellino di Gigio, con cui il Milan spera di incassare almeno 40-45 milioni. Gli altri nomi seguiti sono Sirigu del Torino, Meret del Napoli, Musso dell'Udinese, Onana dell'Ajax, Maximiliano del Benfica e Neto del Barcellona.