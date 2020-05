Calciomercato Milan – Donnarumma, il rinnovo è complicato

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Al momento le priorità sono alte, visto le questioni legate a Rangnick, Maldini, Pioli e Ibrahimovic, ma prima o poi la questione portiere diventerà centrale.

Se non dovesse esserci il rinnovo, infatti, Donnarumma verrà ceduto, considerando il contratto in scadenza nel 2021. Decisivo sarà probabilmente l'incontro tra Gazidis e Mino Raiola, che potrebbe esserci a giugno: il Milan vorrebbe prolungare il contratto abbassando l'attuale ingaggio di Gigio da 6 milioni, mentre il procuratore non vorrebbe scendere neanche di un euro. L'estremo difensore ama la maglia rossonera, ma vuole comunque un progetto chiaro e definito per i prossimi anni. Situazione complicata dunque, che il Milan ha il compito di sbloccare.