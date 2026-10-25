Una domenica cruciale per le sorti della stagione rossonera, tra campo, infermeria e scossoni societari. Questa sera, alle ore 20:45, sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium andrà in scena Udinese-Milan, match valevole per la 8^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il tecnico Rúben Amorim si appresta a sfidare la compagine friulana guidata da Kosta Runjaić potendo contare sul ritorno lampo di Gonçalo Ramos, ma dovendo contemporaneamente rinunciare a big come Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira. A compattare l'ambiente del Diavolo ci penserà però il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, presente sulle tribune dello stadio per far sentire la vicinanza della proprietà al mister e al gruppo dopo il pesante k.o. rimediato in Europa League contro il Bournemouth.

Gerry Cardinale sbarca in Italia: fiducia totale a Rúben Amorim

Le probabili formazioni di Udinese-Milan: le scelte al Bluenergy Stadium

Emergenza infortuni: la situazione clinica di Gila, Moreira e Rabiot

Sorriso in attacco: recuperato Gonçalo Ramos dal primo minuto

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La linea verde: Amorim chiama cinque gioielli dal Milan Futuro

Il fine settimana del Diavolo si apre con un segnale societario fortissimo e inequivocabile. Il managing partner del fondo, Gerry Cardinale, è atterrato in Italia e stasera siederà sulle tribune dell'impianto friulano al fianco della squadra. La presenza del patron statunitense ha un obiettivo politico ben preciso:. Nonostante la pesante batosta per 0-3 incassata al Vitality Stadium in settimana, l'allenatore lusitano non rischia minimamente l'esonero. Cardinale, che lo ha scelto la scorsa estate per avviare un progetto pluriennale, intende andare avanti con lui ed è atteso a Milano anche nei prossimi giorni per l'Assemblea degli Azionisti e per la presentazione del progetto del nuovo stadio in condivisione con l'Inter.Sul fronte puramente tecnico, la sfida si preannuncia complessa. Kosta Runjaić deve scuotere la sua Udinese, reduce da ben cinque sconfitte consecutive in campionato, e si affiderà al collaudato 3-4-2-1 con Chakvetadze ed Ekkelenkamp a supporto del centravanti Keinan Davis; solo panchina per i rientranti Solet e Zaniolo.. In difesa Davide Bartesaghi è in pole position su Pervis Estupiñán sulla corsia mancina, mentre in cabina di regia l'elvetico Ardon Jashari è favorito nel ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek per completare il centrocampo insieme a Yunus Musah e Luka Modrić.La vigilia del match è stata purtroppo falcidiata da, comunicati dallo staff medico. Il difensore spagnolo Mario Gila si è fermato nuovamente a causa del riacutizzarsi di un'infiammazione alla caviglia sinistra, ma il suo rientro è previsto già per mercoledì a San Siro contro il Bologna. Situazione differente per Diego Moreira e Adrien Rabiot: per entrambi gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari evidenziando però la presenza di un edema. Moreira (problema al flessore sinistro) punta il Bologna o il derby di Halloween contro l'Inter del 31 ottobre; Rabiot (fastidio al polpaccio destro) vorrebbe rientrare per il derby. Ma non verrà minimamente rischiato e quindi potrebbe tornare direttamente a inizio novembre per il match di Europa League contro il Ferencváros.L'unica vera grande e splendida notizia per Rúben Amorim riguarda il pieno recupero di Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese classe 2001, autore di due reti consecutive prima dello stop, ha completamente smaltito il risentimento al polpaccio sinistro che lo aveva costretto a saltare la trasferta inglese. Ramos guiderà regolarmente il tridente con Christian Pulisic e Omari Hutchinson.: proprio su questo campo, nell'agosto del 2025, segnò la rete decisiva al 94' che permise ai parigini di agguantare i rigori e vincere la Supercoppa Europea contro il Tottenham.Per sopperire a una distinta ridotta all'osso dalle sette assenze complessive,, l'Under 23 guidata da Sergio Navarro Barquero nel campionato di Serie D. Oltre al terzo portiere Bouyer, si siederanno in panchina i difensori, il mediano, l'esterno offensivoe il fantasista, già a segno nell'amichevole estiva contro il Padova. Amorim ha già dimostrato con la titolarità fissa del ventenne Alphadjo Cisse di non guardare i dati anagrafici: non è escluso che qualcuno di questi cinque ragazzi possa fare il suo esordio assoluto a gara in corso nella ripresa.