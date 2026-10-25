Stasera a Udine Gerry Cardinale al fianco di Rúben Amorim. Gonçalo Ramos recuperato, si fermano Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira. Cinque giovani convocati
Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare
Una domenica cruciale per le sorti della stagione rossonera, tra campo, infermeria e scossoni societari. Questa sera, alle ore 20:45, sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium andrà in scena Udinese-Milan, match valevole per la 8^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il tecnico Rúben Amorim si appresta a sfidare la compagine friulana guidata da Kosta Runjaić potendo contare sul ritorno lampo di Gonçalo Ramos, ma dovendo contemporaneamente rinunciare a big come Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira. A compattare l'ambiente del Diavolo ci penserà però il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, presente sulle tribune dello stadio per far sentire la vicinanza della proprietà al mister e al gruppo dopo il pesante k.o. rimediato in Europa League contro il Bournemouth.
Gerry Cardinale sbarca in Italia: fiducia totale a Rúben AmorimIl fine settimana del Diavolo si apre con un segnale societario fortissimo e inequivocabile. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, è atterrato in Italia e stasera siederà sulle tribune dell'impianto friulano al fianco della squadra. La presenza del patron statunitense ha un obiettivo politico ben preciso: spazzare via le indiscrezioni dei media e blindare la panchina di Rúben Amorim. Nonostante la pesante batosta per 0-3 incassata al Vitality Stadium in settimana, l'allenatore lusitano non rischia minimamente l'esonero. Cardinale, che lo ha scelto la scorsa estate per avviare un progetto pluriennale, intende andare avanti con lui ed è atteso a Milano anche nei prossimi giorni per l'Assemblea degli Azionisti e per la presentazione del progetto del nuovo stadio in condivisione con l'Inter.
Le probabili formazioni di Udinese-Milan: le scelte al Bluenergy StadiumSul fronte puramente tecnico, la sfida si preannuncia complessa. Kosta Runjaić deve scuotere la sua Udinese, reduce da ben cinque sconfitte consecutive in campionato, e si affiderà al collaudato 3-4-2-1 con Chakvetadze ed Ekkelenkamp a supporto del centravanti Keinan Davis; solo panchina per i rientranti Solet e Zaniolo. In casa Milan, le scelte per il camaleontico 4-3-3 sono quasi obbligate. In difesa Davide Bartesaghi è in pole position su Pervis Estupiñán sulla corsia mancina, mentre in cabina di regia l'elvetico Ardon Jashari è favorito nel ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek per completare il centrocampo insieme a Yunus Musah e Luka Modrić.
Emergenza infortuni: la situazione clinica di Gila, Moreira e RabiotLa vigilia del match è stata purtroppo falcidiata da tre forfait pesantissimi dell'ultima ora, comunicati dallo staff medico. Il difensore spagnolo Mario Gila si è fermato nuovamente a causa del riacutizzarsi di un'infiammazione alla caviglia sinistra, ma il suo rientro è previsto già per mercoledì a San Siro contro il Bologna. Situazione differente per Diego Moreira e Adrien Rabiot: per entrambi gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari evidenziando però la presenza di un edema. Moreira (problema al flessore sinistro) punta il Bologna o il derby di Halloween contro l'Inter del 31 ottobre; Rabiot (fastidio al polpaccio destro) vorrebbe rientrare per il derby. Ma non verrà minimamente rischiato e quindi potrebbe tornare direttamente a inizio novembre per il match di Europa League contro il Ferencváros.
Sorriso in attacco: recuperato Gonçalo Ramos dal primo minutoL'unica vera grande e splendida notizia per Rúben Amorim riguarda il pieno recupero di Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese classe 2001, autore di due reti consecutive prima dello stop, ha completamente smaltito il risentimento al polpaccio sinistro che lo aveva costretto a saltare la trasferta inglese. Ramos guiderà regolarmente il tridente con Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Il Bluenergy Stadium, tra l'altro, evoca dolci ricordi al bomber ex PSG: proprio su questo campo, nell'agosto del 2025, segnò la rete decisiva al 94' che permise ai parigini di agguantare i rigori e vincere la Supercoppa Europea contro il Tottenham.
La linea verde: Amorim chiama cinque gioielli dal Milan FuturoPer sopperire a una distinta ridotta all'osso dalle sette assenze complessive, l'allenatore rossonero ha attinto a piene mani dal Milan Futuro, l'Under 23 guidata da Sergio Navarro Barquero nel campionato di Serie D. Oltre al terzo portiere Bouyer, si siederanno in panchina i difensori El Hadji Malick Cissé e Raffaello Nirash Perera, il mediano Silvano Vos, l'esterno offensivo Luca Menon e il fantasista Lorenzo Ossola, già a segno nell'amichevole estiva contro il Padova. Amorim ha già dimostrato con la titolarità fissa del ventenne Alphadjo Cisse di non guardare i dati anagrafici: non è escluso che qualcuno di questi cinque ragazzi possa fare il suo esordio assoluto a gara in corso nella ripresa.
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