Udinese-Milan, Rúben Amorim perde altri quattro big per infortunio. Kosta Runjaić recupera Nicolò Zaniolo ma parte dalla panchina. Le probabili formazioni
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Il campionato di Serie A 2026-2027 entra nel vivo con una sfida delicatissima. Questa sera, alle ore 20:45, sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena Udinese-Milan, match valevole per l'8^ giornata della massima serie. Scopriamo insieme, dunque, le ultime novità e le probabili formazioni dei bianconeri guidati da Kosta Runjaić e dei rossoneri di Rúben Amorim, secondo le indicazioni dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.
Qui Udinese: Runjaić ritrova due big ma deve rinunciare ad AlabaIn casa friulana il momento è a dir poco complesso: il tecnico Kosta Runjaić è reduce da ben cinque sconfitte consecutive in campionato e la sua squadra si trova a secco di vittorie dal lontano 3-2 conquistato sul campo del Monza lo scorso 29 agosto. Per la sfida di stasera, l'allenatore tedesco recupera elementi preziosi del calibro di Oumar Solet e Nicolò Zaniolo, senza dubbio tra i calciatori di maggior talento ed esperienza dell'intero organico. Tuttavia, entrambi non sono ancora al meglio della condizione fisica e, con ogni probabilità, si accomoderanno inizialmente in panchina. Pesante e confermata, invece, l'assenza dell'ex pilastro di Bayern Monaco e Real Madrid, David Alaba. Nel collaudato scacchiere tattico 3-4-2-1 dei padroni di casa, saranno Giorgi Chakvetadze e Jürgen Ekkelenkamp ad agire sulla trequarti per innescare e supportare l'unica punta e bomber Keinan Davis.
Qui Milan: vera e propria ecatombe per Amorim, spazio a cinque giovaniSituazione di totale emergenza, invece, per il Diavolo. Rúben Amorim si trova a dover gestire un'autentica ecatombe pazzesca che ha colpito la rosa milanista. Oltre ai lungodegenti Pietro Terracciano, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers – ormai fuori causa da tempo e con gli ultimi due destinati a rimettere piede in campo solo nel 2027 –, nelle ultime ore l'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United ha perso altri pezzi da novanta della sua formazione tipo. Si sono infatti fermati in rapida successione Samuel Chukwueze, Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot. L'unica nota lieta per lo staff tecnico rossonero è rappresentata dal pieno recupero dell'attaccante Gonçalo Ramos, che aveva precauzionalmente saltato la trasferta europea di Europa League contro il Bournemouth. Con gli uomini contati, Amorim si vede costretto a scelte quasi obbligate.
I ballottaggi e le scelte del Diavolo per il 4-3-3Nel camaleontico 4-3-3 rossonero restano aperti gli ultimi ballottaggi, che verranno sciolti solo a ridosso del fischio d'inizio. In difesa, sulla corsia mancina, è corsa a due tra il giovane Davide Bartesaghi e l'ecuadoriano Pervis Estupiñán, con l'italiano leggermente favorito. In cabina di regia e in mediana, lo svizzero Ardon Jashari è in netto vantaggio nel duello serrato con Ruben Loftus-Cheek. Per quanto riguarda il reparto offensivo, l'esterno Omari Hutchinson sorpassa Alphadjo Cisse e si candida a completare il tridente d'attacco insieme a Ramos e alla stella Christian Pulisic. Da segnalare la chiamata d'emergenza per cinque talenti del Milan Futuro, aggregati alla prima squadra per rimpolpare una panchina ridotta all'osso.
Udinese-Milan: i probabili schieramenti in campoUDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Arizala, Bertola, Ebosse, Solet, Lovrić, Miller, Unai Gómez, Zarraga, Jovanović, Zaniolo, Vinciati. Allenatore: Runjaić.
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