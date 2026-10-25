In una serata segnata dalla massima emergenza, il Diavolo ritrova finalmente la sua luce lì davanti. Questa sera, alle ore 20:45, il Milan di Rúben Amorim sarà di scena al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Kosta Runjaić. I friulani sono in piena crisi e reduci da ben cinque sconfitte consecutive in campionato, ma i rossoneri non arrivano a questa sfida di Serie A nelle migliori condizioni psico-fisiche. Il pesante k.o. per 0-3 incassato in Europa League sul campo del Bournemouth e un'infermeria colma di titolari pesano come macigni. La splendida notizia per il match di stasera, però, è che Gonçalo Ramos ha recuperato e sarà regolarmente al centro dell'attacco.

Il ritorno di Gonçalo Ramos: smaltito il problema al polpaccio

Quel dolce precedente al Bluenergy Stadium: la Supercoppa Europea 2025

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Staffetta con Camarda e caccia ai tre punti per la classifica

L'attaccante portoghese, classe 2001, rappresenta il vero e proprio fulcro del reparto offensivo di Amorim. Prima di fermarsi, Ramos stava attraversando un momento di forma positivo, avendo siglato due reti consecutive contro il RB Salisburgo in campo europeo e contro l'Atalanta (trasformando un calcio di rigore) in campionato. Un improvviso risentimento muscolare al polpaccio sinistro lo aveva costretto a saltare la sfortunata trasferta in Inghilterra. Fortunatamente, il centravanti lusitano – acquistato in estate per poco più di 73 milioni di euro più bonus – ha ripreso ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi e riprenderà la sua maglia da titolare dal primo minuto.Scendere in campo sul terreno di gioco dell'Udinese evoca dolci e gloriosi ricordi nella mente del numero 9 milanista, un precedente storico che fa sorridere e sperare i sostenitori rossoneri. Il 13 agosto 2025, in occasione della finale di Supercoppa Europea tra il PSG e il Tottenham disputata proprio a Udine, Gonçalo Ramos fu l'assoluto protagonista: segnò il gol del definitivo 2-2 al 94' minuto, spedendo la sfida ai calci di rigore, per poi trasformare con freddezza uno dei penalty della serie che assegnò il trofeo ai parigini per la prima volta nella loro storia.Il recupero lampo del bomber portoghese non era affatto scontato alla vigilia, ma le risposte arrivate nelle ultime due sessioni di allenamento collettivo hanno sciolto ogni riserva. Ramos guiderà l'attacco rossonero con l'obiettivo di spaccare l'incontro, pronto eventualmente a lasciare il posto a partita in corso al giovane talento. Amorim spera che il suo centravanti possa lasciare il segno fin da subito: il Milan ha un disperato bisogno di una vittoria scaccia-crisi per risollevare il morale del gruppo e riprendere la corsa in classifica, almeno in Serie A per il momento.