Milan, gli esami escludono lesioni per Adrien Rabiot e Diego Moreira. Mario Gila punta il Bologna, ansia polpaccio per il francese in vista del derby
Bournemouth-Milan 3-0, tra il rosso di Maignan e il gioco: le reazioni social | Video
Il Milan di Rúben Amorim si appresta a scendere in campo questa sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Kosta Runjaić con un unico imperativo: dimenticare la pesante batosta subita in Europa League sul campo del Bournemouth (0-3). La missione riscatto dei rossoneri in Serie A, tuttavia, dovrà fare i conti con una formazione titolare letteralmente falcidiata dagli infortuni. Nelle ultime ore, infatti, la lista degli indisponibili si è allungata drammaticamente, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare l'undici titolare per il match di stasera.
L'infermeria del Milan si affolla: ecco chi si fermaAlle assenze ormai risapute e conclamate del secondo portiere Pietro Terracciano, del difensore centrale Matteo Gabbia e del tuttofare belga Alexis Saelemaekers, si sono aggiunti altri stop pesantissimi. I comunicati ufficiali diramati ieri dal club rossonero sono giunti come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i tifosi: dopo Samuel Chukwueze (problema all'anca), anche Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot non faranno parte della spedizione in Friuli. Alla luce del calendario ingolfato del Diavolo, cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le reali condizioni mediche dei tre big e i rispettivi tempi di recupero.
Mario Gila: caviglia ancora infiammata, ma il rientro è vicinoIl difensore centrale spagnolo Mario Gila stava già convivendo con un fastidioso problema fisico. L'ex Lazio era infatti uscito acciaccato dalla sfida di campionato di una settimana fa contro l'Atalanta, venendo sostituito da Fikayo Tomori, e per questo motivo aveva già saltato la trasferta europea di Bournemouth. Nonostante la speranza dello staff tecnico fosse quella di riaverlo a disposizione per la sfida di Udine, l'infiammazione alla caviglia sinistra ha consigliato prudenza. Di comune accordo con i medici, il giocatore ha deciso di non rischiare. La buona notizia è che Gila dovrebbe tornare regolarmente al centro della difesa già mercoledì pomeriggio a San Siro nel turno infrasettimanale contro il Bologna.
Diego Moreira e Adrien Rabiot: l'esito degli esami strumentaliDiscorso diverso per Diego Moreira e Adrien Rabiot, entrambi fermati da un improvviso affaticamento muscolare. Avvertendo ancora dolore nel post-partita di coppa, i due calciatori si sono sottoposti ieri ad accertamenti clinici. Gli esami hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni muscolari, evidenziando però in entrambi i casi un edema.
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- Diego Moreira (edema al flessore sinistro): l'esterno belga punta a tornare tra i convocati per la sfida contro il Bologna o, al massimo, per il big match contro l'Inter del 31 ottobre.
- Adrien Rabiot (edema al polpaccio destro): il francese ha come obiettivo primario il derby della Madonnina. Trattandosi però del polpaccio, un muscolo storicamente delicato, non verrà corso alcun rischio: se non sarà al 100%, il suo rientro slitterà a inizio novembre, per la sfida europea contro il Ferencváros (5 novembre) o per la trasferta di Genova (8 novembre).
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