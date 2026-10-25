Il Milan di Rúben Amorim si appresta a scendere in campo questa sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese di Kosta Runjaić con un unico imperativo: dimenticare la pesante batosta subita in Europa League sul campo del Bournemouth (0-3). La missione riscatto dei rossoneri in Serie A, tuttavia, dovrà fare i conti con una formazione titolare letteralmente falcidiata dagli infortuni. Nelle ultime ore, infatti, la lista degli indisponibili si è allungata drammaticamente, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare l'undici titolare per il match di stasera.

L'infermeria del Milan si affolla: ecco chi si ferma

Mario Gila: caviglia ancora infiammata, ma il rientro è vicino

Diego Moreira e Adrien Rabiot: l'esito degli esami strumentali

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Diego Moreira (edema al flessore sinistro) : l'esterno belga punta a tornare tra i convocati per la sfida contro il Bologna o, al massimo, per il big match contro l'Inter del 31 ottobre.

: l'esterno belga punta a tornare tra i convocati per la sfida contro il Bologna o, al massimo, per il big match contro l'Inter del 31 ottobre. Adrien Rabiot (edema al polpaccio destro): il francese ha come obiettivo primario il derby della Madonnina. Trattandosi però del polpaccio, un muscolo storicamente delicato, non verrà corso alcun rischio: se non sarà al 100%, il suo rientro slitterà a inizio novembre, per la sfida europea contro il Ferencváros (5 novembre) o per la trasferta di Genova (8 novembre).

Alle assenze ormai risapute e conclamate del secondo portiere Pietro Terracciano, del difensore centralee del tuttofare belga, si sono aggiunti altri stop pesantissimi. I comunicati ufficiali diramati ieri dal club rossonero sono giunti come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i tifosi: dopo(problema all'anca), anchenon faranno parte della spedizione in Friuli. Alla luce del calendario ingolfato del Diavolo, cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le reali condizioni mediche dei tre big e i rispettivi tempi di recupero.Il difensore centrale spagnolo Mario Gila stava già convivendo con un fastidioso problema fisico. L'ex Lazio era infatti uscito acciaccato dalla sfida di campionato di una settimana fa contro l'Atalanta, venendo sostituito da Fikayo Tomori, e per questo motivo aveva già saltato la trasferta europea di Bournemouth. Nonostante la speranza dello staff tecnico fosse quella di riaverlo a disposizione per la sfida di Udine, l'ha consigliato prudenza. Di comune accordo con i medici, il giocatore ha deciso di non rischiare. La buona notizia è che Gila dovrebbe tornare regolarmente al centro della difesa già mercoledì pomeriggio a San Siro nel turno infrasettimanale contro il Bologna.Discorso diverso per Diego Moreira e Adrien Rabiot, entrambi fermati da un improvviso affaticamento muscolare. Avvertendo ancora dolore nel post-partita di coppa, i due calciatori si sono sottoposti ieri ad accertamenti clinici. Gli esami hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni muscolari, evidenziando però in entrambi i casi unSpinti da un calendario densissimo, la scelta della società è stata quella di preservarli. Ecco la tabella di marcia per i loro rientri: