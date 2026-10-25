Un pareggio spettacolare che si trascina dietro polemiche furibonde e veleni pesantissimi. La partita folle andata in scena ieri pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, terminata con un pirotecnico 3-3, ha lasciato spazio a un post-partita infuocato. Non è bastata la giostra di emozioni sul terreno di gioco, inaugurata dalla prodezza in rovesciata di André-Frank Zambo Anguissa al 28' e dal raddoppio in apertura di ripresa firmato da Scott McTominay al 48'. I giallorossi hanno saputo reagire con il sinistro da fuori area di Matías Soulé al 68' e la zampata di Leonardo Balerdi al 74'. E se il finale è stato un brivido continuo, con la nuova fiammata di McTominay all'83' e l'immediato definitivo pareggio ancora di Balerdi di testa all'89', il vero terremoto si è scatenato dopo il novantesimo minuto, coinvolgendo direttamente il passato milanista del tecnico livornese.

Il retroscena degli spogliatoi: lo sfogo di Allegri sulla Champions e il Milan

La rabbia in conferenza stampa: "Prometto, non mi alzerò mai più"

L'attacco ironico sulla fase difensiva del Napoli

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La durissima replica della Roma: "Club irritato, l'accesso alla Champions è stato sul campo"

Al minuto 91 del tempo di recupero, l'arbitro Andrea Colombo ha estratto il cartellino rosso all'indirizzo di Massimiliano Allegri. Da quel momento in poi, è iniziata un'altra partita, decisamente più tesa. Secondo quanto riportato dai quotidiani sportivi oggi in edicola, prima di presentarsi ai microfoni della stampa, il tecnico del Napoli è letteralmente esploso all'interno degli spogliatoi, urlando a gran voce una frase pesante rivolta ai giallorossi: "Vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan". Un chiaro e doloroso riferimento alla scorsa stagione, quando l'allenatore toscano, alla guida del Diavolo, ha visto sfumare la qualificazione nella massima competizione europea per un solo punto.Visibilmente nervoso e agitato, Allegri si è poi presentato dinanzi alle telecamere per analizzare il pareggio del Maradona, rispondendo in modo piccato alle domande dei cronisti. In primis, l'allenatore ha commentato l'episodio dell'espulsione: "Sono arrabbiato per quanto successo a fine partita, quando sono stato espulso e non so perché. Forse perché stavo zitto. Il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori. L'anno scorso ho pagato 80mila euro di multa: ora mi daranno un'altra multa e faremo beneficenza. Vedo gente che entra in campo, sbraita, dà indicazioni ecc.... Se mi muovo io, mi cacciano. Prometto, non mi alzerò mai più dalla panchina".Sollecitato sui troppi gol incassati dal suo Napoli in questa prima parte di stagione – ben 17 reti subite in 11 partite tra Serie A e Champions League – l'allenatore livornese ha scelto la via del sarcasmo per difendersi dalle critiche dei giornalisti: "Squadra poco 'allegriana'? Sì, perché quest'anno ho cambiato modo di giocare: tutti all'attacco! D'ora in avanti se posso metto anche quattro attaccanti". Battuta a cui è seguito uno sfogo finale che fotografa il momento di enorme tensione: "Per la prima volta in 25 anni non sono nelle condizioni di lucidità per analizzare la partita. Può capitare anche a me, no?".La risposta ufficiale della Roma alle pesanti accuse – più o meno velate – lanciate da Allegri sui presunti favori arbitrali ricevuti nella passata stagione a discapito del Milan non si è fatta attendere, arrivando nella mattinata odierna. L'ambiente giallorosso si è detto profondamente sorpreso e irritato, considerando del tutto fuori luogo l’affondo dell'allenatore avversario. Fonti vicine al club capitolino hanno tenuto a precisare che l'accesso alla Champions League è stato conquistato meritatamente sul campo, senza alcun tipo di aiuto da parte dei direttori di gara, ricordando infine come il verdetto della scorsa stagione sia stato sancito sul rettangolo verde, dove il Milan di Allegri è stato sconfitto in casa dal Cagliari proprio all’ultima decisiva giornata.