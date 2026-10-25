È quasi tutto pronto, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, per Udinese-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Kosta Runjaić e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui - storicamente - i rossoneri sempre un po' di fatica contro una compagine in piena crisi e con il tecnico a rischio esonero in caso di un altro rovescio. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Formazioni e ballottaggi

Qui Udinese

Qui Milan

Pesanti, nelle fila della formazione allenata da Runjaić, le assenze del difensore centrale(ex Bayern Monaco e Real Madrid) e dell'esterno Alessandro Zanoli; in attacco, mancheranno invece le alternative Vakoun Bayo e Idrissa Gueye. Il tecnico tedesco recupera il difensore centralee il fantasista, pezzi da 90 dei friulani, ma sono entrambi in condizioni fisiche non ottimali pertanto partiranno dalla panchina.Disastrosa la situazione in casa Milan: Amorim dovrà rinunciare a giocatori importati per la trasferta di Udine. Fuori causa, infatti, oltre ai lungodegenti Pietro Terracciano,, anche. Formazione, dunque, praticamente obbligata per il tecnico portoghese, che almeno, recupera

Due ballottaggi ancora aperti: uno sulla fascia sinistra della difesa, tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán e uno in mediana, tra Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek: favoriti l'italiano e lo svizzero. Omari Hutchinson più di Alphadjo Cisse per completare il tridente del 4-3-3. Convocati ben cinque giocatori del Milan Futuro per la panchina, tra cui Silvano Vos e Lorenzo Ossola.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Arizala, Bertola, Ebosse, Solet, Lovrić, Miller, Unai Gómez, Zarraga, Jovanović, Zaniolo, Vinciati. Allenatore: Runjaić.

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Infortunati, squalificati e diffidati

): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Musah, Modrić, Jashari; Hutchinson, Ramos, Pulisic.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Diawara, Vladimirov, Estupiñán, Perera, Comotto, Loftus-Cheek, Vos, A. Cisse, Menon, Ossola, Camarda.: Amorim.: David Alaba, Vakoun Bayo, Idrissa Gueye, Alessandro Zanoli (infortunati).

Milan: Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano (infortunati).

L'arbitro di Udinese-Milan e i precedenti

Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e streaming

L'arbitro di Udinese-Milan di Serie A sarà il signor, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. In carriera, Marcenaro ha diretto l'Udinese in 4 circostanze: il suo 'score' con i friulani è di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 23 febbraio 2026, Bologna-Udinese 1-0 di campionato. Sono 3, invece, i precedenti con il Milan e il suo bilancio con i rossoneri è di una vittoria e 2 pareggi. Ultima volta che si sono incrociati in campo, il 12 settembre 2026, in occasione di Lazio-Milan 2-2 di campionato (doppietta di Diego Moreira).Udinese-Milan sarà una partita trasmessa. Quindi visibile - previa abbonamento - scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.