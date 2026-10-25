Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e streaming, ma non soltanto. Le probabili formazioni, i ballottaggi, tutto sull'arbitro e i precedenti
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È quasi tutto pronto, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, per Udinese-Milan, partita della 8^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera alle ore 20:45. I due allenatori, Kosta Runjaić e Rúben Amorim, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida in cui - storicamente - i rossoneri sempre un po' di fatica contro una compagine in piena crisi e con il tecnico a rischio esonero in caso di un altro rovescio. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.
Formazioni e ballottaggi
Qui UdinesePesanti, nelle fila della formazione allenata da Runjaić, le assenze del difensore centrale David Alaba (ex Bayern Monaco e Real Madrid) e dell'esterno Alessandro Zanoli; in attacco, mancheranno invece le alternative Vakoun Bayo e Idrissa Gueye. Il tecnico tedesco recupera il difensore centrale Oumar Solet e il fantasista Nicolò Zaniolo, pezzi da 90 dei friulani, ma sono entrambi in condizioni fisiche non ottimali pertanto partiranno dalla panchina.
Qui MilanDisastrosa la situazione in casa Milan: Amorim dovrà rinunciare a giocatori importati per la trasferta di Udine. Fuori causa, infatti, oltre ai lungodegenti Pietro Terracciano, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, anche Mario Gila, Samuel Chukwueze, Diego Moreira e Adrien Rabiot. Formazione, dunque, praticamente obbligata per il tecnico portoghese, che almeno, recupera Gonçalo Ramos.
Due ballottaggi ancora aperti: uno sulla fascia sinistra della difesa, tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupiñán e uno in mediana, tra Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek: favoriti l'italiano e lo svizzero. Omari Hutchinson più di Alphadjo Cisse per completare il tridente del 4-3-3. Convocati ben cinque giocatori del Milan Futuro per la panchina, tra cui Silvano Vos e Lorenzo Ossola.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Arizala, Bertola, Ebosse, Solet, Lovrić, Miller, Unai Gómez, Zarraga, Jovanović, Zaniolo, Vinciati. Allenatore: Runjaić.
Infortunati, squalificati e diffidatiUdinese: David Alaba, Vakoun Bayo, Idrissa Gueye, Alessandro Zanoli (infortunati).
Milan: Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Mario Gila, Diego Moreira, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers, Pietro Terracciano (infortunati).
L'arbitro di Udinese-Milan e i precedentiL'arbitro di Udinese-Milan di Serie A sarà il signor Matteo Marcenaro, classe 1992, della Sezione A.I.A. di Genova. In carriera, Marcenaro ha diretto l'Udinese in 4 circostanze: il suo 'score' con i friulani è di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 23 febbraio 2026, Bologna-Udinese 1-0 di campionato. Sono 3, invece, i precedenti con il Milan e il suo bilancio con i rossoneri è di una vittoria e 2 pareggi. Ultima volta che si sono incrociati in campo, il 12 settembre 2026, in occasione di Lazio-Milan 2-2 di campionato (doppietta di Diego Moreira).
Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e streamingUdinese-Milan sarà una partita trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'. Quindi visibile - previa abbonamento - scaricando l'apposita app su una moderna smart tv, oppure su un dispositivo mobile - sistema iOS o Android - come un pc, un iPad o un tablet, un iPhone o uno smartphone.
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