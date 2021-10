Milan-Verona 3-2 al 90′: Diavolo, rimonta straordinaria | Serie A News

Terminato il match Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il match Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli a 'San Siro'.

Dopo il brutto primo tempo del Milan, terminato 0-2 per gli ospiti in virtù dei gol di Gianluca Caprari (7') e Antonin Barák (24') su calcio di rigore, concluso, per giunta, con l'infortunio muscolare di Ante Rebić (dentro al suo posto Rafael Leão), Pioli prova a dare una scossa alla squadra.

Dentro, dunque, Rade Krunić e Samu Castillejo per Daniel Maldini ed Alexis Saelemaekers. I rossoneri iniziano la ripresa più volenterosi, ma giocano poco di squadra. Ognuno cerca di risolvere la pratica da solo, andando sistematicamente a sbattere sul muro eretto dalla compagine di Igor Tudor.

All'improvviso, però, al 59', su cross di Leão dalla sinistra, Olivier Giroud stacca in area piccola tra due difensori ospiti e infila il portiere Lorenzo Montipò sul primo palo, riaprendo la partita. Il Milan alza i giri del motore, si mantiene in costante proiezione offensiva nella metà campo del Verona e la ribalta.

Al 73'Marco Faraoni stende Samu Castillejo in area di rigore ed è penalty per il Diavolo. Dal dischetto, al 76', Franck Kessié non sbaglia spiazzando Montipò. Due minuti dopo, Milan in vantaggio. È sempre Castillejo, entrato benissimo in partita, che ispira l'azione: il suo cross è deviato in rete da Koray Günter per il 3-2 dei rossoneri.

Il risultato non cambia più, nonostante qualche chance da una parte e dall'altra, in particolare per Giovanni Simeone e Zlatan Ibrahimović, entrati rispettivamente al 60' e al 77'. Milan-Verona termina 3-2 per il Diavolo: la corsa verso l'alta classifica dei rossoneri prosegue. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>