Pagelle Milan-Verona 3-2: Castillejo eroico, Ballo-Touré da rivedere

PAGELLE MILAN-VERONA - Incredibile a San Siro. I rossoneri agguantano con le unghie e con i denti una partita praticamente andata. Negli spogliatoi in doppio svantaggio, i ragazzi di Stefano Pioli entrano con il piglio giusto e mettono in pratica una rimonta sensazionale. Samu Castillejo l'eroe che non ti aspetti, Olivier Giroud dà il via ai tre gol rossoneri. Nelle prossime schede le pagelle rossonere!