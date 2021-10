Milan-Verona 0-2 al 45′: per ora disastro a San Siro | Serie A News

Terminato il primo tempo di Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco a 'San Siro' per i rossoneri di Stefano Pioli.

Inizia meglio la partita l'Hellas Verona che chiama Ciprian Tătărușanu alla parata sul primo palo sul tentativo di Ivan Ilić (3'). Quindi, va in vantaggio al 7' con l'imbucata di Miguel Veloso per Gianluca Caprari, il quale, incuneatosi tra le maglie della disattenta difesa rossonera, buca le mani del portiere rumeno battendolo sul primo palo per il gol scaligero.

Il Milan prova a reagire, va alla conclusione al 9' con Daniel Maldini ma non riesce a pungere la retroguardia ospite. I gialloblu, al contrario, sono pimpanti e propositivi. Arriva meritato, al 24', il raddoppio. Segna Antonin Barák, su calcio di rigore, assegnato dall'arbitro Alessandro Prontera per un fallo di Alessio Romagnoli sull'ex Nikola Kalinić in area piccola. Il V.A.R. conferma la bontà della decisione arbitrale.

Piove sul bagnato in casa Milan perché Ante Rebić, tra i migliori in campo dei rossoneri, accusa un infortunio muscolare ed è costretto ad abbandonare la contesa. Al suo posto, dentro Rafael Leão. Il Diavolo tenta il forcing, ma non crea grandi grattacapi a Lorenzo Montipò, portiere scaligero. Il primo tempo, dunque, termina 0-2 per un grande Hellas Verona. Male, molto male il Milan. Segui qui il LIVE del secondo tempo della partita Milan-Verona >>>