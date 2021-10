Milan-Verona 0-2: Barak segna il raddoppio su calcio di rigore | News

Antonin Barak ha segnato il gol del 2-0 allo Stadio Meazza in San Siro: il Verona sta conducendo il match contro un Milan molto spento

Incredibile al Meazza. Il Verona conduce per 2-0 ai danni del Milan al 24esimo minuto del primo tempo. Gol del raddoppio arrivato su un calcio di rigore realizzato da Antonin Barak. Fallo di Romagnoli su Kalinic, l'arbitro dopo un check al Var assegna la punizione dagli undici metri. Rigore calciato perfettamente dal calciatore ceco alla sinistra di Tatarusanu che intuisce ma non arriva di poco sul pallone. Milan in evidente difficoltà.