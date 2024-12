Milan-Roma, Álex Jiménez parte ancora titolare: il Diavolo punta su di lui

Álex Jiménez sta guadagnando sempre più spazio nel Milan , e il suo futuro appare ora più stabile rispetto a qualche settimana fa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto , le valutazioni sul suo ruolo nella squadra sono cambiate radicalmente. L’esterno spagnolo, inizialmente relegato a pochi minuti in campo, è diventato un elemento fondamentale per l’allenatore Paulo Fonseca , che lo ha schierato titolare e lo considera una risorsa importante per il resto della stagione.

Il futuro di Jiménez, infatti, potrebbe essere ancora più roseo, con il club che sta valutando anche la sua possibile inclusione nella lista Champions League.Inizialmente, dopo essere rimasto in panchina contro il Sassuolo in Coppa Italia, Jiménez aveva pensato a un prestito, con il Monza e alcune squadre della Liga interessate. Tuttavia, le recenti prestazioni, in particolare quella contro il Genoa, hanno fatto cambiare idea al Milan, che ora lo vede come un tassello importante per il presente e il futuro della squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arriva Cristante dalla Roma? Ecco chi può entrare nell'affare >>>