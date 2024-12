Calciomercato Milan - Centrocampista, spunta l'idea Cristante — Il giocatore, tra l'altro, si è formato nel vivaio del Milan, società con la quale debuttò in Prima Squadra con un gol contro l'Atalanta. Il ritorno all'ovile, ha spiegato 'Tuttosport', non dispiacerebbe a Cristante. E neanche al Milan, che potrebbe tornare utile al Diavolo in materia di liste. Il suo eventuale acquisto aumenterebbe la quota di italiani in rosa e, inoltre, sarebbe inscrivibile come giocatore cresciuto nel settore giovanile dello stesso club di Via Aldo Rossi.

Un vantaggio non di poco conto a livello regolamentare e che può rappresentare un plus nella possibile trattativa. L'idea della Roma è quella di giocarsi la carta Cristante per potersi accaparrare, a titolo definitivo, il cartellino di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito secco dal Milan fino al prossimo 30 giugno 2025. Il belga, come si ricorderà, era finito in giallorosso nell'ambito dello scambio di prestiti con Tammy Abraham.

Ora, la situazione è questa. La Roma vuole trattenere Saelemaekers a tutti i costi, ma lo scambio con Abraham - anche per via della grande differenza tra i due stipendi - appare complesso. Motivo al Milan non è ancora maturata la convinzione di rendere l’attaccante inglese un calciatore milanista a titolo definitivo.

Abraham, discorso tra i club rinviato a fine stagione — Motivo per cui la Roma ha paventato al Milan la possibilità di prendersi Cristante per trattenere Saelemaekers. Altrimenti, la società capitolina dovrebbe mettere mano al portafoglio. Il che vorrebbe dire tirare fuori 15-18 milioni di euro come richiesto dai dirigenti milanisti, che hanno già fissato quel prezzo per il cartellino dell’ex Bologna. Riflessioni in corso. Abraham, a quel punto, diventerebbe poi un discorso a parte tra i due club, rinviato a fine stagione.

Cristante, curiosità, è già stato allenato da Fonseca. È accaduto durante il biennio del portoghese come allenatore della Roma, dal 2019 al 2021, e già conosce, pertanto, il modo di giocare del tecnico lusitano. Indubbiamente, un altro ben vantaggio. LEGGI ANCHE: Milan-Roma vista da Capello: “Il rilancio di Theo, i rischi di Fonseca e …” >>>