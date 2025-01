Milan-Parma, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO

Il Milan arriva a questa sfida dopo un periodo di alti e bassi. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno subito una sconfitta per 2-0 contro la Juventus, un risultato che ha interrotto una serie positiva. Tuttavia, in Champions League, l'1-0 sul Girona ha mostrato il carattere della squadra di Mister Conceição, determinata a ritrovare la continuità in campionato e a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria. Per farlo i rossoneri possono contare su un rientro importante, quello di Christian Pulisic: l'americano è atteso titolare a destra, nel tridente offensivo. Conferma in vista per il centrocampo formato da Bennacer, Fofana (unico diffidato di squadra) e Reijnders mentre, come in Europa, Calabria sarà il sostituto dell'infortunato Emerson Royal. Torna a disposizione - in panchina - Samuel Chukwueze, ancora assenti Florenzi, Loftus-Cheek e Thiaw.