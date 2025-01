Calciomercato Milan, due idee per il centrocampista: una è clamorosa

Ultima, piena, settimana per il calciomercato invernale 2025 e il Milan, finora, ha soltanto acquistato Kyle Walker. Il difensore inglese, classe 1990, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City, sostituirà numericamente in lista per la Serie A e per la Champions League - oltre che in campo, l'infortunato Emerson Royal. Ma la squadra di Sérgio Conceição avrebbe bisogno almeno di altri 2-3 rinforzi per poter tentare la rimonta in classifica in un campionato che, al momento, vede il Diavolo ben lontano dal quarto posto. Ovvero l'ultimo piazzamento utile per qualificarsi ala prossima edizione della Champions. PROSSIMA SCHEDA