Milan-Fiorentina 2-1 (90'): Leao, doppietta contro ogni tipo di critica | Serie A News
È finita Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli
È terminata da pochi minuti Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli.

Milan-Fiorentina 2-1, il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo era terminato 0-0, la ripresa si apre con un cartellino giallo (50') per Zachary Athekame del Milan e con un gran destro da fuori area, al 52', di Hans Nicolussi Caviglia: conclusione di poco fuori dal palo alla destra di Mike Maignan. Due minuti più tardi, ammonizione per lo stesso centrocampista della Fiorentina per un duro intervento su Samuele Ricci.

Al 55', a sorpresa, i viola vanno però in vantaggio. Cross di Nicolò Fagioli, in area rossonera sponda aerea di Luca Ranieri, parata di Maignan che, però, spinge il pallone sul petto di Matteo Gabbia: il pallone balla sulla linea di porta, dove arriva Robin Gosens a spedire la sfera in rete a porta vuota. Allegri, allora, opera subito un cambio offensivo: al 57' fuori Athekame e dentro, al suo posto, Santiago Giménez.

Il ritmo della partita si alza, il match si scalda: al 60' ammonito per proteste Youssouf Fofana, e, qualche minuto più tardi, al 63', arriva il meritato pareggio del Milan. È Rafael Leão che, fuori area, va a cercarsi il pallone, se lo porta sul destro e poi scarica un tiro nell'angolo in basso alla sinistra di David De Gea che non lascia scampo al portiere spagnolo! Il Milan insiste e sfiora ancora due volte il gol.

Prima con il colpo di testa di Giménez (67') sul calcio di punizione di Luka Modrić, poi, al 69', con la conclusione senza fortuna di Fofana. Al 70', quindi, Pioli corre ai ripari: fuori Gosens e Jacopo Fazzini; dentro, al loro posto, Fabiano Parisi e Albert Guðmundsson. Parisi fa subito prendere un'ammonizione (74') a Fikayo Tomori, poi è il brasiliano Dodô, al 75',  ad andare alla conclusione dalla lunga distanza: pallone alto sulla traversa.

La decide Leão, ma ottimo ingresso per Giménez

Milan a un passo dal vantaggio al 76', quando, sul bel cross dalla sinistra del propositivo Davide Bartesaghi, non arriva all'appuntamento con il pallone Ricci, ma Giménez sì: colpo di testa da distanza ravvicinata a botta sicura e miracolo di De Gea, che alza la sfera sulla traversa. Pioli richiama l'evanescente Moise Kean e, al 77', inserisce in campo Roberto Piccoli. All'80', poi, Parisi trattiene il 'Bebote' in area di rigore: l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), dopo revisione al V.A.R., concede il calcio di rigore.

Dal dischetto, all'86', si presenta Leão: De Gea spiazzato e Milan in vantaggio! Pioli toglie dal campo Nicolussi Caviglia e Rolando Mandragora, inserendo al loro posto Simon Sohm e Edin Džeko, mentre Allegri, al 90', proprio prima dei 6' di recupero concessi dall'arbitro, toglie Alexis Saelemaekers per inserire Koni De Winter. L'acciaccato Leão, autore di una doppietta, lascia il posto al 93' a Cheveyo Balentien ma non c'è più tempo!

Milan-Fiorentina 2-1 al 90': tre punti meritati per un Diavolo fortemente rimaneggiato, con il suo top player che si è preso la squadra sulle spalle decidendo il match nella ripresa.

