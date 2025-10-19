Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina 1-1: pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News
MILAN-FIORENTINA
Milan-Fiorentina 1-1: pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News
Pareggio del Milan a 'San Siro' contro la Fiorentina con un gran destro da fuori area di Rafael Leao all'angolo alla sinistra di David De Gea
Al 63' è Rafael Leão che, fuori area, va a cercarsi il pallone, se lo porta sul destro e poi scarica un tiro nell'angolo in basso alla sinistra di David De Gea che non lascia scampo al portiere spagnolo! Milan-Fiorentina 1-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA