PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina 1-1: pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News

MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina 1-1: pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News

Milan-Fiorentina 1-1: pareggio di Leao con un destro da fuori! | Serie A News
Pareggio del Milan a 'San Siro' contro la Fiorentina con un gran destro da fuori area di Rafael Leao all'angolo alla sinistra di David De Gea
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Milan-Fiorentina da 'San Siro' >>>

Al 63' è Rafael Leão che, fuori area, va a cercarsi il pallone, se lo porta sul destro e poi scarica un tiro nell'angolo in basso alla sinistra di David De Gea che non lascia scampo al portiere spagnolo! Milan-Fiorentina 1-1!

 

Leggi anche
Milan-Fiorentina 0-1, Gosens porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News
Milan-Fiorentina, Bartesaghi: “Dobbiamo continuare così e fare meglio negli ultimi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA