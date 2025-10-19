Milan-Fiorentina 0-1, Gosens porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News

Il pallone balla sulla linea di porta, dove arriva Robin Gosens a spedire la sfera in rete a porta vuota. Milan-Fiorentina 0-1 ...
MILAN-FIORENTINA
Il Milan di Massimiliano Allegri va in svantaggio contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.
Al 55', cross di Nicolò Fagioli, in area rossonera sponda aerea di Luca Ranieri, parata di Mike Maignan che, però, spinge il pallone sul petto di Matteo Gabbia.
