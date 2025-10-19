PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Fiorentina 0-1, Gosens porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News

Milan-Fiorentina 0-1, Gosens porta in vantaggio gli ospiti | Serie A News

Robin Gosens, al 55', porta avanti la Fiorentina a 'San Siro' contro il Milan, ma quanta sfortuna nell'azione per il Diavolo. Il racconto
Il Milan di Massimiliano Allegri va in svantaggio contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.

Al 55', cross di Nicolò Fagioli, in area rossonera sponda aerea di Luca Ranieri, parata di Mike Maignan che, però, spinge il pallone sul petto di Matteo Gabbia.

Il pallone balla sulla linea di porta, dove arriva Robin Gosens a spedire la sfera in rete a porta vuota. Milan-Fiorentina 0-1 ...

