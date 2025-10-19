Il Milan di Massimiliano Allegri va in vantaggio contro la Fiorentina di Stefano Pioli durante il posticipo domenicale della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.
Rafael Leao, su calcio di rigore, all'86', porta in vantaggio il Milan nel big match di 'San Siro' contro la Fiorentina: ecco cosa è successo
All'80', Fabiano Parisi trattiene il 'Bebote' Santiago Giménez in area di rigore: l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), dopo revisione al V.A.R., concede il calcio di rigore. Dal dischetto, all'86', si presenta Rafael Leão: David De Gea spiazzato e Milan avanti! Milan-Fiorentina 2-1!
