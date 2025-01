Derby Milan-Inter, Acerbi e Calhanoglu verso il recupero

Il Milan continua con una stagione fatta di alti e bassi. Mancano sempre meno giorni alla fine del mercato invernale e la squadra ha ancora bisogno di rinforzi. Per Sergio Conceicao manca almeno un centrocampista e un giocatore offensivo che possa garantire gioco e gol. E il campo non aspetta: dopo la debacle contro la Dinamo Zagabria, per i rossoneri sta per arrivano il derby contro l'Inter. Una partita da vincere, visto che il Diavolo lotta per il quarto posto.