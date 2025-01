Milan, dirigenza scontenta: danno economico e non solo. A colloquio…

Il Milan torna da Zagabria dopo la brutta sconfitta in Champions League. I rossoneri scivolano al 13esimo posto e saranno costretti a preparare gli insidiosi Play-Off europei. Una serata davvero da dimenticare, sia per il risultato che per una prestazione che definire insufficiente è dir poco. Adesso, però, per il Diavolo arriva un periodo ancora più complicato poiché domenica la squadra di Sergio Conceicao è attesa dal derby contro l'Inter di Simone Inzaghi.