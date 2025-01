Calciomercato Milan, tentativo per Ricci! Ecco la formula e l’offerta

Calciomercato Milan, manca sempre meno tempo alla chiusura della sessione invernale. Tutto finirà alla mezzanotte del 3 febbraio, quindi il prossimo lunedì. Non ci sono molte ore per la dirigenza rossonera per riuscire a chiudere tutti i colpi che vorrebbero fare. Il primo obiettivo resta la punta, con Santiago Gimenez in cima alle preferenze. L'altro colpo potrebbe arrivare a centrocampo, viste le difficoltà della squadra proprio nella zona nevralgica del campo.