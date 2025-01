Milan, Conceicao quasi sconfortato. Messaggi alla società. E Maignan…

Il Milan perde malamente la possibilità di passare subito agli ottavi di Champions League. La sconfitta contro la Dinamo Zagabria condanna il Diavolo ai playoff contro Juventus o Feyenoord e starà nella parte del tabellone di Arsenal o Inter. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato al termine della sfida ed è sembrato quasi sconsolato. "Quando manca la base è difficile: il calcio è fatto di duelli costanti difensivi e offensivi. Non è che sto dicendo cose spettacolari, ma non è facile cambiare". Questo il messaggio che lancia in conferenza stampa. Ancora si parla delle basi mancanti, non un buon segnale per questa squadra. Anche il 'non è facile cambiare' non dà belle prospettive per il futuro di questa stagione, visto che c'è poco tempo per lavorare. "Se no si può cambiare allenatore, venire il migliore del mondo, ma è difficile. Il problema è la base". Questo il messaggio sconfortato di Conceicao. SEGNALI ALLA SOCIETA'>>>