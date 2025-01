Dinamo Zagabria-Milan 2-1 (90′): missione ottavi fallita. Si va ai playoff

Dopo un'iniziale incursione proprio di Chukwueze, Baturina, al 49', spedisce in porta Luka Stojković per il raddoppio dei padroni di casa. L'arbitro francese François Letexier, però, annulla per un fallo di mano di Baturina in partenza dell'azione. Diavolo frastornato al rientro dagli spogliatoi.

A sorpresa, però, il Milan trova il pareggio. Fikayo Tomori, al 53', arriva al limite dell'area di rigore della Dinamo al termine di una lunga ed elaborata azione rossonera e cede il pallone a Christian Pulisic. Lo statunitense riceve spalle alla porta, si gira e tira di destro sul primo palo. Ivan Nevistić non appare esente da colpe e lascia sfilare la sfera in rete per il gol del Milan!

La Dinamo, però, al 56' ritrova il vantaggio con Sandro Kulenović, in tap-in, sul cross dalla sinistra di Ronaël Pierre-Gabriel (che uscita a vuoto di Maignan ...), ma l'arbitro annulla per fuorigioco del terzino sinistro francese in partenza dell'azione. I croati tengono in mano il pallino del gioco e trovano il secondo gol poco dopo.

Al 60', infatti, Pierre-Gabriel, dalla sinistra, trova Marko Pjaca in area di rigore: controllo e sinistro sul secondo palo e Maignan è battuto. Reazione del Milan che trova un calcio di rigore, al 64', quando Chukwueze lancia in area della Dinamo il redivivo Leão, atterrato da Nevistić. Il direttore di gara prima concede il penalty, poi lo revoca per un presunto fallo del portoghese su Samy Mmaee. Restano enormi dubbi.

Al 65' è Pulisic, di testa, a farsi pericoloso. Cannavaro, quindi, corre ai ripari e, al 70', opera un doppio cambio. Fuori Arijan Ademi e lo stesso Pjaca; dentro Marko Rog e Stefan Ristovski. Due minuti più tardi conclusione, dalla distanza, di Leão e Nevistić è costretto a distendersi sulla sua destra per deviare in calcio d'angolo.

Altra sostituzione per Cannavaro, che richiama in panchina Stojković per inserire, al 74', in campo il colombiano Juan Córdoba. Chukwueze ci prova, ma senza esito, ad un quarto d'ora dalla fine del match. Poi è Terracciano, al 77', che con un tiro-cross dalla destra impegna la difesa dei padroni di casa.

Conceição prova il tutto per tutto e toglie dal campo Tijjani Reijnders e Leão per inserire, all'82', due attaccanti, ovvero Tammy Abraham e Noah Okafor. Due minuti più tardi, sul cross di un pimpante Chukwueze dalla destra, è proprio Abraham a provare il colpo di testa in area piccola: blocca a terra, centralmente, Nevistić.

All'88', dopo una ficcante incursione di Chukwueze, la palla termina sul destro di Okafor che, tutto solo, in piena area di rigore della Dinamo, tira fuori un piatto destro orribile da ottima posizione e deposita la sfera incredibilmente a fondo campo. Sempre 'Chuku', un minuto più tardi, prova la conclusione - velleitaria - da fuori area. Ma senza fortuna.

L'arbitro assegna ben 7' di recupero, inaugurati (91') dalla conclusione debole e centrale di Córdoba tra le braccia di Maignan. Cannavaro toglie dal campo, poi, al 93', Pierre-Gabriel e Baturina: dentro Leon Jakirović e Nathanaël Mbuku per i minuti finali.

Non succede praticamente più nulla. Dinamo Zagabria-Milan 2-1 al 90': croati ottimi, ma eliminati. Rossoneri inguardabili, senza ottavi. Ma con la finestrella dei playoff a prolungare, ancora, il loro cammino europeo. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>