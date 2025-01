Pagelle Dinamo Zagabria-Milan 2-1: tutti bocciati, nessuna sufficienza

PAGELLE GNK DINAMO-MILAN - Sarebbe la partita decisiva per entrare nelle prime otto, ma l'approccio alla partita del Milan è imbarazzante. I rossoneri praticamente non scendono in campo. Nei primi 45 minuti non sono in grado di fare un tiro in porta alla GNK Dinamo, ma soprattutto Gabbia regala il vantaggio ai croati. Ma non è tutto, i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio e nel mezzo Musah si fa anche buttare fuori. Sembra tutto fatto per portare il Milan fuori dalle prime otto. Nella ripresa le cose non vanno meglio: i rossoneri trovano un po' a caso il pareggio, ma poco prima c'era stato un gol annullato ai croati, così come poco dopo la rete rossonera. Dura comunque poco, perché i croati trovano il meritato nuovo vantaggio, che porta il Milan fuori dalle prime otto, con grande imbarazzo.