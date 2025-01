Dinamo Zagabria-Milan 1-0 (45′): pessimo primo tempo, confusione totale

Dinamo Zagabria-Milan 1-0, il racconto del primo tempo

La prima chance del match è della Dinamo Zagabria, che va al tiro al 4' con il gioiello di casa, Martin Baturina. La sua conclusione di destro, però, non crea grattacapi a Mike Maignan. Ancora croati, un minuto più tardi, insidiosi con l'iniziativa, dalla destra, di Luka Stojković. In questo caso, tiro debole e centrale, nessun problema per il portiere francese.