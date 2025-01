Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Santiago Gimenez prima realizza il gol del Feyenoord contro il Lille e poi esce infortunato. Dovrebbe essere un infortunio muscolare che verrà valutato in queste ore. Al momento gli attaccanti del Milan fanno tantissima fatica: anche contro la Dinamo Zagabria, sia Morata che Abraham hanno fatto poco o nulla. Il baby Camarda non entra nemmeno. Pulisic è l'unico attaccante che sta trovando la rete con costanza: con quello di ieri è salito a quota 12 stagionali. In più ha preso parte a cinque gol nella competizione attuale, record personale.

Calciomercato Milan, Gimenez: infortunio! Offerta pronta? Il destino di Okafor e Chukwueze...

L’affare Gimenez, scrive il quotidiano, sarebbe ora strettamente legato ai tempi di recupero: i contatti con il Feyenoord non si sarebbero mai interrotti, con il Milan pronto a spingersi a un’offerta da oltre 30 milioni comprensiva di bonus e del 10% sulla plusvalenza della futura rivendita per prenderlo in questa sessione di calciomercato. Capitolo uscite: il Tottenham avrebbe chiesto informazioni su Okafor che resterebbe sul calciomercato, mentre Chukwueze, si legge, non dovrebbe partire nonostante le richieste. Jovic dice no al Monza e potrebbe restare fuori dalle liste. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gimenez: ritorno di fiamma per un talento>>>