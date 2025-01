Feyenoord, Priske: “Infortunio Gimenez? Non so quanto sia grave, ma …”

Feyenoord, Priske si espone sull'infortunio di Gimenez: le sue parole preoccupano ...

Sull'infortunio di Gimenez e di Bijlow: "Non era certamente una precauzione. Ha sentito dolore, quindi ha dovuto staccarsi perché non poteva continuare. A parte questo non ne ho idea. È anche una questione di aspettare Justin. È incredibilmente triste per lui. È un bravo ragazzo e molto professionale. Lavora duro ogni giorno in palestra e dal fisioterapista. Sono davvero solidale con lui".