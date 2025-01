Calciomercato Milan, non solo Gimenez: ritorno di fiamma per un talento

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con una stagione fatta di alti e bassi. Mancano sempre meno giorni alla fine del mercato invernale e la squadra ha ancora bisogno di rinforzi. Per Sergio Conceicao manca almeno un centrocampista e un giocatore offensivo che possa garantire gioco e gol. Il Milan ha superato la brutta sconfitta in campionato contro la Juventus, vincendo contro il Girona e rimontando nel recupero il Parma. Poi il pessimo ko contro la Dinamo Zagabria in Champions League e i playoff di Champions da giocare. Domenica ci sarà un'altra partita importantissima, il derby contro l'Inter. Probabile che l'unico acquisto ufficiale di questa campagna invernale possa giocare titolare. Kyle Walker, infatti, potrebbe fare il suo debutto con la maglia del Milan proprio contro l'Inter. E poi? Il calciomercato del Milan potrebbe non essere chiuso. Ecco tutte le voci e i rumors sui rossoneri. DIFESA IMMUTATA>>>