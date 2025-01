Calciomercato Milan , dopo la pessima prestazione in Champions League contro la Dinamo Zagabria , la dirigenza rossonera dovrà impegnarsi a fondo per chiudere almeno un paio di colpi in questi ultimi giorni di mercato. In attacco resta Gimenez la prima opzione, da verificare le condizioni dopo l'infortunio. A centrocampo invece? Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Samuele Ricci . Un colpo possibile già a gennaio? Ecco il punto de 'Il Corriere dello Sport'.

Calciomercato Milan, Ricci nel mirino: ecco la strategia rossonera

Secondo il quotidiano, l'investimento in mediana, a meno di sorprese, dovrebbe essere rimandato a questa estate, dove il primo obiettivo resta sempre Ricci del Torino: base d'asta di 25 milioni di euro, legittimata dalla concorrenza, Inter su tutte, che è sul ragazzo. Il Milan avrebbe una strategia precisa: provare ad anticipare gli avversari chiudendo per Ricci già in questi mesi che precedono giugno. Vedremo se Gimenez prima e poi Ricci saranno le mosse sul calciomercato per migliorare il Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gimenez: ritorno di fiamma per un talento>>>