"Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente".
Nella giornata di oggi, sono arrivate anche le parole del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli (leggi qua) e quelle del Codacons attraverso una nota ufficiale (leggi qua). Da quanto trapela, quello che stiamo vedendo nelle ultime ore potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Nei prossimi giorni, probabilmente anche ore, sono attese novità sul nuovo terremoto nel calcio italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA