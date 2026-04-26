PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Criscitiello: “Caso Rocchi? Quello emerso è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente”

SERIE A

Criscitiello: “Caso Rocchi? Quello emerso è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente”

Le parole di Michele Criscitiello sul caso Rocchi delle ultime ore
In un post sul proprio profilo X, il direttore di 'Sportitalia' Michele Criscitiello si è espresso sul caso Rocchi esploso nelle ultime ore
Redazione

Nel giro di poco più di 24 ore, il calcio italiano è stato travolto da uno tsunami che potrebbe portare a avvenimenti inaspettati. Nella giornata di ieri, è stata resa pubblica la notizia che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è sotto indagine dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva per diversi episodi avvenuti negli ultimi due campionati di Serie A (leggi qui per ulteriori dettagli).

Ieri sera, poi, è arrivata la notizia dell'autosospensione di Rocchi dal suo ruolo vista la marmaglia che si era creata nelle ultime ore. A commentare la vicenda che ha scosso il calcio italiano anche il direttore di 'Sportitalia' Michele Criscitiello che sul suo profilo X si è espresso così:

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"Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente".

Nella giornata di oggi, sono arrivate anche le parole del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli (leggi qua) e quelle del Codacons attraverso una nota ufficiale (leggi qua). Da quanto trapela, quello che stiamo vedendo nelle ultime ore potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Nei prossimi giorni, probabilmente anche ore, sono attese novità sul nuovo terremoto nel calcio italiano.

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