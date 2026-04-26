Nel giro di poco più di 24 ore, il calcio italiano è stato travolto da uno tsunami che potrebbe portare a avvenimenti inaspettati. Nella giornata di ieri, è stata resa pubblica la notizia che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è sotto indagine dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva per diversi episodi avvenuti negli ultimi due campionati di Serie A ( leggi qui per ulteriori dettagli ).

Ieri sera, poi, è arrivata la notizia dell'autosospensione di Rocchi dal suo ruolo vista la marmaglia che si era creata nelle ultime ore. A commentare la vicenda che ha scosso il calcio italiano anche il direttore di 'Sportitalia' Michele Criscitiello che sul suo profilo X si è espresso così: