Le notizie sul designatore arbitrale della Serie A Rocchi ( che si è auto sospeso al momento ) e il caso arbitri hanno scosso le ultime ore del calcio italiano ( leggi qui ). Arrivata, nella giornata odierna, la risposta del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli . Ecco le sue parole (riprese da Tuttomercatoweb).

"A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica". Simonelli ha poi aggiunto di come i giudizi affrenati siano al momento fuori posto, questo: "Nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità". Il Presidente della Lega Calcio Serie A ha sottolineato come nessuno di loro sia a conoscenza dei dettagli della vicenda. Poi ha dichiarato: "Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato".