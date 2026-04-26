Le notizie sul designatore arbitrale della Serie A Rocchi (che si è auto sospeso al momento) e il caso arbitri hanno scosso le ultime ore del calcio italiano (leggi qui). Arrivata, nella giornata odierna, la risposta del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli. Ecco le sue parole (riprese da Tuttomercatoweb).
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SERIE A
Inchiesta arbitri, parla il presidente della Lega Simonelli: “Giudizi affrettati fuori posto”
Inchiesta arbitri a scuotere il calcio italiano: arrivano le parole del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli
"A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica". Simonelli ha poi aggiunto di come i giudizi affrenati siano al momento fuori posto, questo: "Nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità". Il Presidente della Lega Calcio Serie A ha sottolineato come nessuno di loro sia a conoscenza dei dettagli della vicenda. Poi ha dichiarato: "Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato".
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