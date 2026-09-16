In vista del fischio d'inizio di Milan-Benfica, big match valido per la prima giornata della League Phase di Europa League in programma questa sera alle ore 21:00 a 'San Siro', una grande leggenda del calcio lusitano ha voluto presentare i temi caldi della sfida. Nuno Gomes, indimenticato ex attaccante portoghese visto in Italia con la maglia della Fiorentina e con oltre 400 presenze all'attivo con le Aquile di Lisbona, ha rilasciato un'intervista esclusiva all'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex centravanti ha analizzato da vicino il nuovo ciclo rossonero inaugurato da Rúben Amorim, mettendo in guardia il Diavolo sulle insidie della formazione guidata da Marco Silva e spendendo parole d'elogio per il connazionale Gonçalo Ramos.

L'identikit di Amorim: "Un martello ossessivo che vi stupirà"

La metamorfosi di Gonçalo Ramos e le armi segrete del Diavolo

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L'allarme sul Benfica: "Per il Milan stasera sarà come andare dal dentista"

Il legame tra Nuno Gomes e l'attuale allenatore del Milan affonda le radici nel passato, quando i due condividevano lo spogliatoio del Benfica da calciatori. L'ex viola ha rivelato di essere tuttora in stretto contatto con il tecnico rossonero, spendendosi in un endorsement totale sul suo sbarco in Serie A. Secondo Gomes, Amorim possiede la rara dote dell'sfrenata, una mentalità da autentico "martello" capace di entrare nella testa dei propri calciatori per estrarne il massimo potenziale. Il consiglio rivolto all'ambiente milanista è chiaro: concedereal nuovo mister, poiché la sua maniacale applicazione sul campo saprà regalare un'identità di gioco definita e vincente, esattamente come già dimostrato nel corso della sua gloriosa esperienza sulla panchina dello Sporting Lisbona.Un focus speciale non poteva che essere dedicato a Gonçalo Ramos, l'attesissimo ex della serata cresciuto proprio nel prestigioso vivaio delle Aquile. Nuno Gomes ha ricordato i primi passi del numero 9 milanista, intercettato nelle giovanili lusitane a soli 13 anni quando era ancora un ragazzino fragile e timido. La trasformazione odierna lo ha consacrato come un centravanti moderno e completo, ideale per i ritmi e le marcature del campionato italiano grazie alla sua spiccata propensione al sacrificio e al dialogo con i compagni di reparto. Oltre al bomber di Olhão, l'ex dirigente del Benfica ha acceso i riflettori su tre profili rossoneri particolarmente temuti in vista del match di San Siro: il giovane, la freschezza muscolare die l'imprevedibilità dell'esternoIn chiusura, l'ex bomber ha tracciato il profilo della formazione ospite, affidata alla sapiente guida tecnica di. Il Benfica viene descritto come un blocco solido, maturo e mentalmente ostico da scardinare, reduce da un ottimo avvio in campionato. Per descrivere la complessità della partita che attende i rossoneri, Gomes ha preso in prestito una celebre metafora del calcio italiano, parlando di una vera e propria" per il Milan. I pericoli principali per la retroguardia milanista porteranno i nomi die dello spauracchio, entrambi in uno stato di forma psicofisica smagliante e pronti a guidare un Benfica coraggioso sul prato di San Siro.