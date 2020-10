Europa League – Celtic-Milan 1-3: nessuna difficoltà per l’arbitro Jug

Europa League, Celtic-Milan 1-3: la direzione di gara dello sloveno Jug

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha analizzato gli episodi da moviola di Celtic-Milan di Europa League, gara terminata 1-3 per gli uomini di Stefano Pioli. L’arbitro sloveno Matej Jug ha diretto una partita praticamente sempre nei binari della correttezza e senza grandi difficoltà.

Anche senza l’ausilio del V.A.R. (non c’è ai gironi di Europa League), Jug ha visto bene, secondo la ‘rosea‘, sulle proteste del Celtic al 6′. I biancoverdi, ad onor del vero senza neanche troppa convinzione, hanno infatti chiesto un fallo di mani, in area di rigore del Milan, del capitano rossonero Alessio Romagnoli sulla conclusione di Callum McGregor.

Ma non c’è nulla: il braccio di Romagnoli è attaccato al corpo e poi il capitano del Milan viene colpito sul fianco. Regolari tutti e tre i gol rossoneri: bravi Jug ed i suoi assistenti. Quando i ritmi di Celtic-Milan di Europa League, poi, sono aumentati, l’arbitro Jug ha distribuito qualche cartellino giallo in più.

Ammonizioni quasi tutti corrette, a partire da quella dell’ex Diego Laxalt (65′). Forse un po’ frettolosa, per ‘La Gazzetta dello Sport‘, quella data a Gigio Donnarumma (83′) per una perdita di tempo sulla rimessa dal fondo e forse un po’ rigida quella per Alexis Saelemaekers (88′).

